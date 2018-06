Biết bị theo dõi, nghi phạm vận chuyển heroin tìm cách đánh lạc hướng

Đồng tình với đề xuất cấp hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh là thiếu tướng, song Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho rằng, cần có tiêu chí cụ thể để tránh số lượng tướng trong ngành công an tăng lên.

Công an TP.Kon Tum cho biết đã chuyển hồ sơ vụ phóng viên Du Nghĩa bị Công an TP.Kon Tum tạm giữ hình sự vào trưa 15.5, lên Công an tỉnh Kon Tum.