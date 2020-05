Biểu tượng cao quý của tinh thần cách mạng

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), tờ The Egyptian Gazette (Công báo Ai Cập) ngày 16.5 dành cả trang 6 đăng bài viết với tựa đề: President Ho Chi Minh’s Perspective on country of Great Pyramids (tạm dịch: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đất nước Kim tự tháp).