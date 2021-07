Bình Định: Gần 40 thanh thiếu niên hẹn nhau 'huyết chiến' giành người yêu

Khoảng 1 giờ ngày 2.7, Công an TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên tập trung tại khu biệt thự Đại Phú Gia (TP.Quy Nhơn), chuẩn bị hung khí để đánh nhau nên Công an TP.Quy Nhơn đã triển khai lực lượng ngăn chặn.

Tại hiện trường, tổ công tác của Công an TP.Quy Nhơn bắt quả tang một nhóm 40 thanh thiếu niên cùng hung khí đang chờ nhóm còn lại đến hiện trường để ' huyết chiến '. Lực lượng công an đã đưa toàn bộ người và các tang vật liên quan về cơ quan công an để điều tra, làm rõ.