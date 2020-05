Bình Định: Khởi tố 3 người mua bán sách giáo khoa không rõ nguồn gốc

Ngày 16.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố Lê Thị Giã Lan (56 tuổi, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) và Đỗ Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi, ở TT.Bồng Sơn, H.Hoài Nhơn, cùng tỉnh Bình Định) về hành vi buôn bán hàng giả , cụ thể là buôn bán sách giáo khoa không rõ nguồn gốc.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 1.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã khởi tố Lê Văn Hải (58 tuổi, ở TT.Bồng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến tội danh buôn bán hàng giả.

Cả 3 bị can này đều là chủ nhà sách trên địa bàn tỉnh Bình Định và hiện đang được cho tại ngoại.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.6.2019, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định (gồm Thanh tra Sở TT-TT và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Định) phối hợp Công an H.Hoài Nhơn cùng các đơn vị liên quan như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, Công ty in Nhân dân Bình Định, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc phát hành xuất bản tại nhà sách Mỹ Huyền do ông Lê Văn Hải làm chủ.