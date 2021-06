Bình Định: Xử phạt chủ quán karaoke để khách sử dụng ma túy trong lúc dịch Covid-19

Chiều 2.6, Công an H.Phù Mỹ ( Bình Định ) cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi, ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ) số tiền 22,5 triệu đồng. Bà Duyên là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim, địa điểm bị công an bắt quả tang 37 người tụ tập hát karaoke, sử dụng ma túy giữa lúc dịch Covid-19 đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trong nước.

Theo Công an H.Phù Mỹ, bà Duyên bị xử phạt về các hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” và “Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý”.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 0 giờ 15 phút ngày 14.5, Công an H.Phù Mỹ phối hợp với Công an xã Mỹ Phong (H.Phù Mỹ) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim do bà Duyên trực tiếp quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 37 người đang ở trong 4 phòng karaoke nghi sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nước tiểu có 31 người dương tính với ma túy . Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra và đưa tất cả số đối tượng trên về Công an huyện để làm rõ.

Ngoài quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công an H.Phù Mỹ cũng đang xác minh, làm rõ để xử lý những người có liên quan sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke nói trên.