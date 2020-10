Bình Dương: Bắt giữ hai anh em cạo sửa vé số giả vé trúng thưởng

Trưa 6.10, Công an H.Dầu Tiếng nhận được tin báo có 2 người đi trên 2 xe máy đã cạo, sửa các con số trên vé số của đài Bình Dương thành vé số trúng thưởng các giải 6, 7, 8 rồi mang đổi cho những người bán vé số dạo

Nhận được tin báo, Công an H.Dầu Tiếng chỉ đạo lực lượng tiến hành truy bắt. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ khi Phạm Duy Thanh (34 tuổi) và Phạm Duy Thịnh (cùng ngụ Lâm Đồng) đang đổi vé số giả vé trúng thưởng cho những người bán vé số ở xã Thanh An (H.Dầu Tiếng).

Tại trụ sở công an, Thanh và Thịnh khai nhận sau khi cạo sửa hàng chục tờ vé số để tạo ra những tờ vé số giả trúng thưởng , cả hai đi dọc đường giả vờ mua vé số rồi đổi lấy tiền.

Trước đó, ngày 27.9, tại P.Lái Thiêu (TP.Thuận An, Bình Dương) cũng đã xảy ra một vụ lừa đảo mang vé số giả đi lãnh thưởng. Khi bị chủ đại lý vé số phát hiện, các nghi can đã kéo theo nhiều người khác đến chém trọng thương chủ đại lý vé số để giải vây. Vụ việc đến nay vẫn đang được Công an TP.Thuận An điều tra làm rõ.