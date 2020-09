Bình Dương cho hoạt động lại các dịch vụ không thiết yếu

Chiều 8.9, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản thực hiện nới lỏng các hạn chế đối với những dịch vụ không thiết yếu và các hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật …, nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Tiếp tục bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phạm vi ngoài cơ quan công sở, trường học và các phương tiện giao thông công cộng.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 8.9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan ngoại giao thực hiện trục xuất đối với 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phát hiện.