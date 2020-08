Bình Dương phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó, qua công tác rà soát trên địa bàn, Công an TP.Dĩ An đã phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi trên 1 xe ô tô 7 chỗ cùng với một tài xế người Việt Nam , đã tạm giữ và giao cho Trung tâm Y tế TP.Dĩ An giám sát y tế.