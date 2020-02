Bình Dương: Phát hiện một cơ sở sản xuất nước rửa tay sát khuẩn giả

Trước đó, tối 25.2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Dĩ An bất ngờ ập vào cơ sở sản xuất do ông Lê Danh Hiếu (24 tuổi, quê Thanh Hoá) làm chủ ở khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) phát hiện cơ sở này đang thực hiện đóng chai các sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn.

Rất nhiều tem mác bị công an thu giữ Ảnh: Đ.T

Qua kiểm tra, ông Hiếu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Công an thu giữ nhiều can hoá chất dùng để pha trộn, sản xuất nước rửa tay sát khuẩn, trên 1.000 sản phẩm giả và khoảng 40.000 tem mác giả nhãn hiệu các thương hiệu uy tín.