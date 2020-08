Bình Dương: Tìm phần đầu của nửa thi thể phụ nữ trên sông Sài Gòn

Vụ phát hiện thi thể phụ nữ không đầu trôi trên sông Sài Gòn xảy ra trưa cùng ngày ở đoạn qua phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An (Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân đi ghe nghe mùi hôi thối và khi nhìn quanh thì phát hiện nửa thi thể (phần dưới) của người phụ nữ nổi trên sông Sài Gòn

Quá hoảng sợ, người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an TP.Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường phối hợp với công an tỉnh tiến hành điều tra.

Tại hiện trường, phần dưới thi thể người phụ nữ đang phân hủy mạnh. Thi thể có mặc quần dài màu đen, không có giấy tờ tùy thân Ảnh: C.T.V.

Do thi thể đang phân hủy nên chưa xác định độ tuổi và rất ít dấu hiệu để nhận dạng. Thi thể đã được đưa về nhà xác bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành tìm phần đầu của thi thể và xác minh danh tính nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc xem có dấu hiệu án mạng hay không.