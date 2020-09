Bình Dương xây dựng TP.Thuận An đạt các tiêu chí đô thị loại 1

Ngày 18.9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết hiện nay TP.Thuận An đang là đô thị loại 3 nhưng đã đạt các tiêu chí của đô thị loại 2.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP.Thuận An vẫn xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Thuận An trở thành thành phố văn minh hiện đại, khai thác tối đa lợi thế về vị trí, tiềm năng để đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị phù hợp với không gian phát triển chung của Bình Dương.

Theo ông Tâm, để đạt được các tiêu chí của đô thị loại 1, Thuận An phải tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Thanh Tâm (phải) thăm hỏi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Công nghiệp giữ vai trò chủ đạo

TP.Thuận An là địa phương có nhiều lợi thế ở Bình Dương do gần các trung tâm đô thị lớn của vùng Đông Nam bộ như TP.HCM, Đồng Nai… Ông Tâm cho biết hiện nay, Thuận An đang là địa phương đứng đầu tỉnh về thu ngân sách.

Trong 5 năm tới, TP.Thuận An đã có những tính toán, bước đi phù hợp với tình hình phát triển chung của Bình Dương và đảm bảo tính đột phá.

Về kinh tế, Thuận An vẫn xác định công nghiệp là chủ đạo của nền kinh tế và tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Di dời các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường để dành quỹ đất cho công nghiệp bền vững. TP.Thuận An cũng khuyến khích các doanh nghiệp (DN) chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện ô nhiễm môi trường.

“Trong vài nhiệm kỳ nữa, Thuận An vẫn phải phát triển công nghiệp, có công nghiệp mới có dân cư đến làm ăn, sinh sống. Phải tăng cường quản lý nhà nước để không để xảy ra ô nhiễm môi trường, sai phạm đất đai, xây dựng”, ông Tâm nói.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ TP.Thuận An tại đại hội vừa qua, hiện trên địa bàn hiện có 6 khu, cụm công nghiệp với 5.657 doanh nghiệp đang hoạt động.

Một góc khu công nghiệp VSIP 1 ở TP.Thuận An

Chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ “xanh”

Về công tác chỉnh trang đô thị, ông Tâm cho biết chú trong thực hiện xây dựng, mở rộng các công trình trọng điểm như đường ĐT743, đại lộ Bình Dương, đường Nguyễn Chí Thanh… để kết nối TP.Thuận An với TP.HCM và TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Song song đó, TP.Thuận An cũng tập trung chỉnh trang các tuyến đường huyết mạch như: đường Lê Thị Trung, Nguyễn Hữu Cảnh, Thủ Khoa Huân… đồng thời dành quỹ đất công để xây dựng công viên phấn đấu mỗi xã, phường có từ 1-2 công viên.

Về phát triển dịch vụ, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Tâm nhìn nhận các ngành vụ của Thuận An hiện nay vẫn chưa thể thay thế được ngành công nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế của địa phương.

Ông Tâm nói: “Dư địa để Thuận An phát triển ngành dịch vụ là rất rõ, vẫn còn nhiều tiềm năng và phải bứt phá về phát triển dịch vụ. Đặc biệt là phải phát triển du lịch ven sông Sài Gòn”.

TP.Thuận An cũng là địa phương nằm trong chuỗi phát triển du lịch liên vùng của TP.HCM. Vì vậy, ông Tâm đánh giá Thuận An có nhiều cơ hội để phát triển ngành dịch vụ “xanh” này.