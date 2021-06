Bình Phước: Bắt 2 tên trộm xe chuyên nghiệp cùng bộ đồ nghề 'khủng'

Ngày 18.6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an xã Thuận Phú, H.Đồng Phú cùng Tổ phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài đã bắt được 2 nghi phạm trộm xe chuyên nghiệp là Nguyễn Văn Giáp ( 27 tuổi) và Bùi Mạnh Thắng (39 tuổi, cùng ngụ thôn 7, xã Long Hà, H.Phú Riềng) cùng bộ đồ nghề dùng đi trộm cắp và tang vật là 1 chiếc xe máy vừa lấy trộm.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, mật phục, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Phước cùng phối hợp Công an xã Thuận Phú, H.Đồng Phú và Tổ phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài đã mật phục để bắt nhóm chuyên trộm xe trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi có tin báo về 2 thanh niên chạy 2 xe máy lưu thông với tốc độ cao trên đường ĐT.741 hướng từ TP. HCM về TX.Phước Long có biểu hiện nghi vấn, các lực lượng đã phối hợp, đón lõng tại khu vực Trạm thu phí BOT Thuận Phú (xã Thuận Phú, H.Đồng Phú).

Chiếc xe máy do Giáp điều khiển được xác định của người dân mới bị trộm cách thời điểm Giáp bị bắt chỉ khoảng 15 phút

Khi 2 nghi phạm vừa qua trạm thu phí, các lực lượng đã chặn đầu xe, lao đến khống chế Nguyễn Văn Giáp cùng xe máy BS 35B2 - 369.67. Trong khi đó, Bùi Mạnh Thắng đã lao xe về phía các lực lượng rồi tháo chạy vào khu vực rẫy cao su thuộc KP.Làng 3, TP.Đồng Xoài.

Hàng chục chiến sĩ cùng tổ phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài đã truy đuổi gần 10 km, khống chế được Thắng trong 1 tuyến đường ở lô cao su cùng một túi xách lớn.

Kiểm tra tại chỗ, bên trong có một bộ đồ nghề 'khủng' chuyên dùng để phá, bẻ khóa cửa, khóa xe các loại cùng bình xịt hơi cay, súng cao su...

Công an H.Đồng Phú đọc lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Mạnh Thắng

Truy xét nhanh, lực lượng công an nhanh chóng xác định xe máy BS 35B2 - 369.67 do Giáp điều khiển là xe vừa trộm cắp trước đó của 1 người dân tại TT.Tân Phú (H.Đồng Phú).

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Đồng Phú, Công an H.Phú Riềng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nhà của Thắng và Giáp. Qua khám xét, tiếp tục phát hiện 2 xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều đoản khóa, bình xịt hơi cay, các ổ khóa đã bị bẻ, cắt trước đó cùng một số tiền mặt, vật chứng có liên quan.