Bình Phước: Bắt đối tượng trốn truy nã 7 năm

Ngày 24.1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an xã Tiến Hưng (TP.Đồng Xoài) đã bắt giữ Trần Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tại ấp 6, xã Tiến Hưng. Quân là đối tượng bị Công an H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng truy nã từ năm 2014.

Trước đó, rạng sáng 24.1, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Tiến Hưng bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ ở ấp 6, xã Tiến Hưng. Tại đây lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Trần Nguyễn Hoàng Quân. Quân bị Công an H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ra quyết định truy nã đặc biệt từ năm 2014 về hành vi ‘mua bán trái phép chất ma túy’.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận sau khi biết mình bị truy nã, Quân đã bỏ trốn lên các tỉnh miền Đông Nam bộ và trốn ở nhiều nơi từ TP.HCM đến Bình Dương, Bình Phước. Năm 2016, Quân quen với một người phụ nữ, sau đó sống như vợ chồng và có một con chung. Khi Quân thuê phòng trọ tại xã Tiến Hưng, tìm việc làm thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện đối tượng trốn truy nã Trần Nguyễn Hoàng Quân đã được bàn giao cho Công an H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.