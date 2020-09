Bình Phước: Bé 5 tuổi bò từ gầm xe ben ra ngoài sau vụ tai nạn

Dự báo thời tiết hôm nay 13.9.2020, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có nơi mưa rất to.