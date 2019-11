Bình Phước: Phát hiện hàng xóm tử vong bất thường trong phòng ngủ

Sáng 16.11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tiến Thành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong phòng ngủ tại nhà riêng ở KP5, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài.