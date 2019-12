Bình Phước: Tạm giữ 7 con bạc đánh phỏm ăn tiền trong quán cà phê

Trước đó, trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP.Đồng Xoài , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài và Công an P.Tiến Thành đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê 379 (đường QL14, thuộc KP.2, P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài, Bình Phước).