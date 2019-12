Bình Phước tiêu hủy sản phẩm động vật không nguồn gốc xuất xứ

Rạng sáng 24.12, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước , Đội quản lý thị trường số 7, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 662 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vú heo sữa không nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ tại Bình Dương, thì bị phát hiện tiêu hủy Hoàng Giáp

Theo thông tin từ Đội quản lý thị trường số 7, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước: Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 24.12, tại KM số 933, QL14 đoạn đi qua xã Đức Liễu, H.Bù Đăng, Bình Phước, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra ô tô khách loại 42 chỗ BS 24B - 009.29 do ông Lê Quang Minh (42 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện xe ô tô vận chuyển 662 kg sản phẩm động vật (428 kg gà non, 180 kg vú heo sữa).

Trứng gà non (lòng đỏ trứng gà) bị phát hiện tiêu hủy theo quy định Hoàng Giáp

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận vận chuyển số hàng trên từ Phú Thọ đến tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ sản phẩm trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.