Bình Phước: Truy đuổi 4 km bắt tên cướp điện thoại của nữ công nhân

Sáng nay 9.4, Công an P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đã bàn giao Hồ Ngọc Hưng (35 tuổi, ngụ H.Phú Riềng) cho Công an TP.Đồng Xoài để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản . Hưng vừa bị bắt nóng sau khi cướp điện thoại của một nữ công nhân ngay gần KCN Đồng Xoài 2.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 8.4, chị N.H. (26 tuổi, công nhân KCN Đồng Xoài 2), đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14 , đoạn trước cổng KCN Đồng Xoài 2 (P.Tiến Thành), thì bất ngờ bị một tên cướp điều khiển xe máy BS 73N6 - 5406 từ phía sau vượt lên, giật chiếc điện thoại để trong túi quần, rồi tăng ga bỏ chạy.

Hồ Ngọc Hưng tại cơ quan công an ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nghe tiếng truy hô cướp, Đội phòng chống tội phạm TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tiến Thành đang đi tuần tra gần khu vực xảy ra vụ việc, ngay lập tức đuổi theo. Sau khoảng 4 km truy đuổi, đến khu vực chợ Tân Thành (TP.Đồng Xoài), lực lượng phòng chống tội phạm và Công an P.Tiến Thành đã áp sát, khống chế tên cướp, đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận tên Hồ Ngọc Hưng (35 tuổi, ngụ xã Bù Nho, H.Phú Riềng). Bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.