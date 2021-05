Bình Thuận: Bắt giam 'cò đất' giúp cán bộ địa chính 'vẽ' hồ sơ chiếm đoạt đất

Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can "cò đất" Trần Văn Quế về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Dương Đức Lê, nguyên cán bộ địa chính xã Hàm Cường chiếm đoạt 319.317,3 m2 đất.

Theo Cơ quan CSĐT, dù chỉ là “cò đất”, nhưng Trần Văn Quế có vai trò giúp sức cho Dương Đức Lê lập khống các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân ở địa phương để hợp thức hóa nhằm chiếm đoạt diện tích đất nói trên.

Đưa bị can về nhà để khám xét nơi ở ẢNH: VKS

Ngay sau khi thực hiện các quyết định khởi tố, bắt giam Trần Văn Quế, các cơ quan tố tụng ở H.Hàm Thuận Nam đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của bị can này và thu thập nhiều chứng cứ liên quan vụ án.

Như Thanh Niên đã thông tin, lợi dụng là cán bộ địa chính xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam, năm 2017, Dương Đức Lê nhờ 5 người dân, gồm: Võ Đông Sơn, Nông Văn Tướng, Trần Văn Hoan, Cao Thị Giang, Nông Thị Truyền (đều ở H.Hàm Thuận Nam) đứng tên để lập khống 5 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Lê đã tham mưu UBND xã Hàm Cường trình UBND H.Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt diện tích 319.317,3 m2 đất nông nghiệp.

Lực lượng của cơ quan CSĐT phong tỏa nơi ở của Trần Văn Quế để thực hiện lệnh khám xét ẢNH: QUẾ HÀ

Đây là diện tích đất của Công ty TNHH sinh thái Hồng Hà được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê và nhận chuyển nhượng thêm từ một số hộ dân để đầu tư dự án.

Trong 5 hồ sơ nói trên, có một phần diện tích đã được các bị can chuyển nhượng cho người thứ ba nhằm thu lợi.

Qua quá trình thẩm định tài sản, cơ quan chức năng ở H.Hàm Thuận Nam xác định giá trị tài sản là các thửa đất mà các bị can đã chiếm đoạt lên đến hơn trên 31 tỉ đồng.