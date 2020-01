Bình Thuận họp khẩn chống virus corona, tạm ngưng đón khách Trung Quốc

Trong cuộc họp đầu năm bàn kế hoạch đối phó dịch viêm hô hấp cấp do virus corona chủng mới vào sáng 30.1, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết tới thời điểm này Bình Thuận chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus corona.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, cho biết thêm đơn vị đã tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế của tỉnh ứng phó và xử lý trong trường hợp phát hiện người nghi nhiễm virus corona.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh, cho biết đã thành lập hai Đội kiểm soát dịch bệnh cơ động với hàng chục nhân viên tế dự phòng sẵn sàng cho tình huống phát hiện người nhiễm bệnh. Theo ông Hùng, hiện Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh dự trù đủ trang thiết bị, hóa chất, xe cấp cứu... trong trường hợp phát hiện 200 ca nghi nhiễm dịch tại tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt (đứng) báo cáo việc chuẩn bị đối phó với dịch do virus corona Ảnh: Quế Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Y tế không chờ đợi cấp trên, mà phải tham mưu cho tỉnh ban hành ngay kế hoạch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona ngay chiều 30.1, thay vì 3 ngày nữa như ý kiến của giám đốc Sở Y tế.

Về trang thiết bị chỉ đủ có thể phục vụ trong trường hợp cho 200 ca nghi nhiễm, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai không đồng ý với sự chuẩn bị này của ngành y tế. Ông Hai yêu cầu phải có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho tình huống có thể phục vụ khi có 500 ca hoặc 1.000 ca nhiễm bệnh.

“Trong trường hợp không đủ cơ sở, thiết bị thì trưng dụng cả bệnh xá của Công an tỉnh, bệnh xá của quân đội cho việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này”, ông Nguyễn Ngọc Hai nói.

Do tính chất quan trọng của cuộc họp, nên cuộc họp được kết nối trực tuyến với tất cả các huyện thị, thành phố trong tỉnh Ảnh: Quế Hà

Chỉ còn 400 khách Trung Quốc tại Bình Thuận

Theo thông tin từ giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính, tính đến chiều 29.1, toàn tỉnh chỉ còn 400 du khách người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đến chiều mùng 2 tết, vẫn còn hơn 2.000 du khách Trung Quốc. Theo ông Chính, do ảnh hưởng dịch do virus corona, ngành du lịch Bình Thuận sụt giảm khoảng 30% khách quốc tế, không chỉ khách từ Trung Quốc mà có cả từ các thị trường khác do lo ngại dịch này.

Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận Phùng Hữu Cư cho biết toàn bộ các khu công nghiệp của tỉnh chỉ có 74 lao động người Trung Quốc và người Đài Loan. Hiện có 61 người về nước nghỉ tết và chỉ có duy nhất một người quay trở lại Việt Nam làm việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu: “Để kiểm soát tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh do virus corona, Bình Thuận tạm ngưng không tiếp nhận khách Trung Quốc ”.

Ông Hai chỉ đạo Công an Bình Thuận phải cung cấp thông tin cho ngành y tế về số lượng khách quốc tế nói chung, trong đó có khách Trung Quốc với đầy đủ thông tin xuất xứ, nguồn gốc để ngành y tế làm tốt công tác kiểm soát dịch.