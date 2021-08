Bình Thuận: Nam thanh niên tông ô tô vào công an, bảo vệ dân phố tại chốt kiểm soát

Ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 ngày đối với Lê Kim Luân (27 tuổi, trú TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), bị can Lê Kim Luân bị khởi tố, bắt tạm giam 20 ngày (theo thủ tục rút gọn) về hành vi chống người thi hành công vụ , xảy ra tại chốt kiểm dịch Covid-19 khu vực P.Xuân An, TP.Phan Thiết, giáp ranh với H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).