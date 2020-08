'Bịt' nguy cơ phạm pháp mùa dịch

Vụ án tổ chức đưa người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép vừa được TAND TP.Đà Nẵng đưa ra xử sơ thẩm cuối tuần qua, trong có có 1 bị cáo người Trung Quốc , đã đặt ra vấn đề dự lường các tình huống xấu. Lần này tập trung nhiều vào khía cạnh kinh tế.

Cái giá phải trả vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) vừa phát hiện 2 gia đình người Hàn Quốc (7 thành viên) được không đăng ký tạm trú sau khi kiểm tra lưu trú, gồm vợ chồng ông Son Hoyeon (75 tuổi) và gia đình ông Lee Gijun (57 tuổi).

Làm việc với công an phường, họ cho hay đã đến Đà Nẵng du lịch theo chương trình xúc tiến của 2 nước, sau đó hình thành nên cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm ăn ở khu vực biển Đà Nẵng. Sau đó, họ mở cơ sở kinh doanh nhỏ phục vụ du khách, nhưng từ đầu năm đến nay lượng du khách giảm sút mạnh do ảnh hưởng Covid-19 nên cơ sở ế ẩm, buộc phải trả mặt bằng. Gặp khó khăn về kinh tế, họ phải đi làm thuê cho người khác để được ở nhờ, nên không đăng ký tạm trú.

Trước tình cảnh này, chính quyền Q.Sơn Trà và P.An Hải Bắc vừa hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho 2 gia đình, đồng thời hướng dẫn đăng ký tạm trú theo quy định.

Vừa hỗ trợ nhân đạo, vừa xử lý nghiêm

Theo Công an Q.Sơn Trà, qua tổng kiểm tra gần 500 cơ sở có người nước ngoài lưu trú khu vực biển Đà Nẵng, đơn vị phát hiện 13 cơ sở với 33 người nước ngoài không đăng ký tạm trú. Đợt rà soát lần này không phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, chỉ có trường hợp một người Hàn Quốc vi phạm pháp luật sử dụng trái phép ma túy , tuy nhiên thấy nổi lên tình trạng người ngoài (nhất là người Hàn Quốc) trước đây hoạt động dịch vụ, du lịch nay gặp khó vì dịch Covid-19.

Một số trường hợp không có tiền để duy trì kinh doanh, thậm chí không có tiền để trả tiền nhà, phải trả mặt bằng và nhà thuê, dọn đến ở nhờ cơ sở kinh doanh của người nước ngoài khác. Trong khi, “nơi ở” mới không phải là cơ sở lưu trú, vi phạm pháp luật về cư trú và dễ phát sinh các sự việc, vi phạm khác. Công an Q.Sơn Trà cho hay sẽ kiến nghị các cơ quan ngoại giao giải quyết trường hợp người nước ngoài gặp khó khăn, không để xảy ra các trường hợp công dân vì khó khăn mà vi phạm pháp luật.

Vợ chồng ông Son Hoyeon nhận quà hỗ trợ của địa phương ẢNH: N.T

Theo Công an TP.Đà Nẵng, ngoài vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (đã xử sơ thẩm hôm 29.8) và thêm 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép kể từ ngày 24.7 đến nay, các lực lượng chức năng còn phát hiện 242 người nước ngoài không khai báo tạm trú. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho hay đã chỉ đạo các quận huyện, nhất là cảnh sát khu vực kiểm tra, nắm tình hình để tham mưu UBND quận huyện kịp thời xử lý, nhất là các vấn đề nhân đạo với người nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng để nắm tình hình xét nghiệm Covid-19 với những người này.

Đối với người nước ngoài gặp khó khăn, Công an TP.Đà Nẵng sẽ kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng làm việc với các cơ quan ngoại giao để kịp thời giúp đỡ công dân nước họ, trước mắt địa phương hỗ trợ về mặt đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh công tác nhân đạo, Công an TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm người nước ngoài không khai báo tạm trú và cả cơ sở lưu trú vi phạm, cố tình tiếp tay cho người nước ngoài ở chui, gây nên tiềm ẩn các bất ổn về an ninh trật tự.