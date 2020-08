Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ nhiều tỉnh, thành

Cụ thể, nhóm 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước. Nhóm 2 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Nhóm 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì, đã làm việc với Đảng bộ các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Nam Định, Bình Thuận , Kon Tum và Gia Lai. Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đảng bộ các tỉnh trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành T.Ư, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào các văn kiện của các Đảng bộ.