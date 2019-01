Bộ Công an bác tin khởi tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả công tác năm 2018 vào chiều nay, 4.1, thiếu tướng Lương Quang Tam, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, đã trả lời báo chí các nội dung liên quan đến vụ án AVG

Theo thiếu tướng Lương Tam Quang, vụ án liên quan đến việc MobiFone mua 95% cổ phần AVG vẫn đang trong quá trình điều tra. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội hội xuất hiện một số thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son, là không chính xác. Theo ông Tam, đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm nên các diễn biễn về vụ án nếu có chắc chắn sẽ được Bộ Công an thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin của Bộ Công an.