Bộ Công an: ‘Đã nhận diện nhóm người nước ngoài thường phạm tội khi vào Việt Nam’

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên 100 tỉ được tạm trú tới 10 năm Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 17 điều, bổ sung 3 điều so với luật trước đó với khá nhiều điểm mới trong chính sách cấp thị thực, quản lý người nước ngoài vào Việt Nam. Cụ thể, luật quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam Theo giải thích của trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an , tại họp báo chiều 16.12, quy định trên nhằm tiếp tục thực hiện việc miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, Kiên Giang theo Quyết định số 80 từ năm 2013 của Thủ tướng. Ngoài ra, đạo luật vừa thông qua cũng bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Sửa đổi thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, thay vì cấp một loại thị thực thẻ tạm trú với thời hạn 5 năm thì quy định theo từng mức vốn góp. Cụ thể, nhà đầu tư có vốn góp giá trị dưới 3 tỉ đồng chỉ được cấp thị thực có thời hạn không quá 1 năm, còn nhà đầu tư có vốn góp giá trị từ 100 tỉ đồng trở lên được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm.