Bộ Công an gửi thư khen tài xế taxi Nguyễn Trần Minh vì thành tích bắt cướp

Thư khen của thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo hồi 16 giờ ngày 16.5, anh Nguyễn Trần Minh trong lúc điều khiển xe ô tô hãng taxi G7, biển kiểm soát 30A-388.54, khi đi đến địa phận xã Cự Khê, H.Thanh Oai, Hà Nội, bị khách đi xe Đặng Phạm Sáu (ngụ xã Na Mèo, H.Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi giết người), dùng dao tấn công.

Mặc dù bị đâm trọng thương, nhưng anh Nguyễn Trần Minh vẫn quyết tâm khống chế, cùng với quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

“Hành động quả cảm của anh Nguyễn Trần Minh và quần chúng nhân dân đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, là tấm gương điển hình, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thư của thượng tướng Lê Quý Vương nêu.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ đối tượng Đặng Phạm Sáu và thành tích của anh Nguyễn Trần Minh; đồng thời đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Trần Minh; tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với anh Minh.

Trong diễn biến khác, vào thời điểm xảy ra vụ xe taxi của anh Nguyễn Trần Minh bị cướp, đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi; cán bộ Công an xã Cự Khê) có mặt tại hiện trường nhưng thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Sự việc được ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của đại úy Lâm.