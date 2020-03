Bộ Công an truy tìm kẻ tung tin 'doanh nghiệp khẩu trang từ chối lãnh đạo Hà Nội'

Chiều 18.3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội xác minh hàng loạt chủ tài khoản Facebook loan tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội