Bộ Công an vào cuộc vụ đàn trâu chết bất thường ở H.Ba Vì

Chiều 17.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Gia Tuệ, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa (H.Ba Vì, Hà Nội), cho biết chính quyền xã đã nhận được kết quả xét nghiệm sơ bộ đối với các mẫu vật phẩm lấy từ đàn trâu 14 con chết bất thường trên ngọn núi ở thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa).

Theo đó, kết quả xét nghiệm từ Trạm thú y H.Ba Vì cho biết, đàn trâu chết không phải do dịch bệnh gây ra. Do vậy, Công an H.Ba Vì đã tiếp tục gửi các mẫu này đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục giám định, làm rõ nguyên nhân.

"Đến khi có kết quả từ Viện Khoa học hình sự mới có thể kết luận đàn trâu chết do sét đánh, bị đầu độc hay nguyên nhân nào khác", ông Tuệ cho hay.

Trước đó, ngày 9.7, nhiều hộ dân trú tại thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, H.Ba Vì, Hà Nội) phản ánh tới Thanh Niên về việc đàn trâu hàng chục con của họ đang mạnh khỏe bỗng dưng lăn ra chết bất thường, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Số trâu này của 4 hộ dân, ghép thành đàn và thả trên núi. Khoảng 9 giờ ngày 8.7, khi lên núi thăm trâu, người dân phát hiện đàn trâu 14 con nằm chết la liệt nên báo chính quyền lập biên bản sự việc và đề nghị điều tra.