Bộ Công an yêu cầu kiểm tra lại chất lượng dải phân cách tuyến quốc lộ 5A

Ngày 14.11, lãnh đạo Cục CSGT (thuộc Bộ Công an ) cho biết, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an vừa có chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, xảy ra vào tối 13.11 trên quốc lộ 5A ; đồng thời cần điều tra xác định chất lượng kỹ thuật dải phân cách giữa đường, để có cơ sở xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo trì và khai thác tuyến đường này.