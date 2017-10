Chỉ đạo nêu rõ: Trong mấy ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin và đề cập đến vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam” vừa có mác “Made in China”.

Do đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên; nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý.

Vụ việc cần được báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28.10.2017.

Như Thanh Niên đã phản ánh, sự việc bắt đầu từ ngày 23.10, khi trên trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh đã phản ánh sự việc mua phải khăn lụa Khaisilk có gắn mác “Made in China”. Liên hệ với anh Quỳnh, anh cho biết trước đó, ngày 17.10, Công ty V. (công ty gia đình nhà anh Quỳnh) đã đặt mua 60 chiếc khăn lụa với giá 644.000 đồng/chiếc tại cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai (Hà Nội) với tổng giá trị đơn hàng là 38.640.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, công ty phát hiện trong lô hàng có một chiếc khăn vừa có mác “KHAISILK - Made in Việt Nam”, vừa có mác “Made in China”. Công ty cho kiểm tra toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.



Phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội, đã khẳng định các mẫu khăn lụa công ty anh Quỳnh mua từ cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai là thuộc thương hiệu Khaisilk và khẳng định "Chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm". Về nguyên nhân một chiếc khăn có hai mác Made in China và Made in Việt Nam, phía Khaisilk giải thích: do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho khách hàng vì thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ. Đây là đơn hàng Khaisilk đang sản xuất 350 chiếc cho khách hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc), may riêng nhãn mác "Made in China" theo yêu cầu của khách.