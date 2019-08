Bộ GTVT phản đối quan điểm ‘bán xăng cho phụ nữ là tội ác’

Theo báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các năm 2016, 2017 và 2018 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, tại Việt Nam, số lượng các vụ tai nạn do nam giới lái xe gây ra chiếm khoảng 87% so với nữ giới lái xe gây ra chỉ chiếm khoảng 13%. Số liệu thống kê tỷ lệ gây tai nạn giao thông theo giới tính tại Việt Nam nêu trên là khá ổn định trong nhiều năm gần đây.