'Bộ nào cũng xoay chuyển tình thế như Bộ Công an thì đất nước sẽ ngon lành'

“Thời gian qua đã thể hiện sự phấn đấu rất tốt của khối này. Đại biểu Quốc hội, Quốc hội phải ghi nhận. Không cho anh em được cái gì thì cho anh em cái động viên để anh em có động lực phấn đấu”, ông Việt nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội đánh giá, có 4 “yếu tố” thể hiện thành tích của khối các cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tham nhũng trong năm qua.

Đầu tiên là vài trò của người đứng đầu khối này thể hiện rất rõ nét. “Chính các đồng chí thể hiện rất tốt vai trò của tư lệnh ngành, từ đó làm chuyển biến nhận thức của anh em, xoay chuyển tình thế”, ông Việt nói.

Ông Việt phân tích, tổ chức bộ máy của ngành công an rất cồng kềnh nhưng người đứng đầu ngành công an đã thể hiện vai trò người đứng đầu rất rõ nên đã “xoay chuyển được tình thế”. “Bộ nào cũng xoay chuyển tình thế như Bộ Công an thì đất nước này sẽ ngon lành”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh khẳng định.