Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam

Tuy chưa quốc gia liên quan nào lên tiếng chính thức về việc này nhưng báo chí phương Tây đã dẫn nguồn tin riêng cho rằng hội nghị sẽ diễn ra ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp) về việc “Việt Nam đã khảo sát những địa điểm tiềm năng nào cho Thượng đỉnh Mỹ - Triều?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết “chúng tôi cũng chưa có thông tin về việc này”, tuy nhiên, bà Hằng cũng khẳng định lại "Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào thúc đẩy đối thoại, duy trì an ninh, hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Trả lời câu hỏi về khả năng lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ sang thăm Việt Nam, đặc biệt thông tin ông Kim Jong Un sẽ thăm Việt Nam sau tết, bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết bà chưa nhận được thông tin về việc này.

Hãng thông tấn Reuters cũng quan tâm đến Thượng đỉnh Mỹ - Triều và đặt 3 câu hỏi liên quan đến sự kiện này, bao gồm “Việt Nam có đang trao đổi với Mỹ hoặc Triều Tiên về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa 2 bên hay không?”, “sự kiện sẽ xảy ra ở Hà Nội hay Đà Nẵng” và “liệu Việt Nam có khả năng tổ chức sự kiện này không” khi cả nước đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết nguyên đán sẽ kéo dài trong 10 ngày trong nửa đầu tháng 2?

Trả lời câu hỏi này, bà Hằng cho biết: “Thời điểm và địa điểm (tổ chức thượng đỉnh) sẽ do Mỹ và Triều Tiên quyết định . Như tôi đã trả lời AFP, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được thông tin nào” về sự kiện này.

Về câu hỏi thứ 3, bà Hằng nhấn mạnh “rất tự tin về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế của Việt Nam, như chúng tôi đã tổ chức thành công năm APEC 2017 cũng như nhiều sự kiện quốc tế khác”.

Trước đề nghị bày tỏ quan điểm về cuộc diễn tập chung của hải quân Mỹ và Anh ở Biển Đông tuần trước, bà Lê Thị Thu Hằng nói: “Như tôi đã nhiều lần phát biểu, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của các nước trong và ngoài khu vực. Mọi hoạt động ở Biển Đông của các nước cần phải được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và đóng góp vào mục tiêu chung này”.