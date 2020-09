Bộ NN-PTNT lên tiếng vụ pate Minh Chay có khuẩn độc clostridium botulinum

Ngày 9.9, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, cơ quan này đã gửi văn bản đến các sở NN-PTNT yêu cầu phối hợp với cơ quan y tế khẩn trương thu hồi, xử lý sản phẩm pate Minh Chay có khuẩn độc clostridium botulinum.

Thông tin sản phẩm pate Minh Chay có khuẩn độc clostridium botulinum được Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế ) công bố ngày 28.8. Nhưng đến ngày 8.9, Bộ NN-PTNT mới chính thức có văn bản do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến ký, lên tiếng về sự việc này.

Theo Bộ NN-PTNT, ngay sau khi nhận được thông báo từ Bộ Y tế về sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng do sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới nhiễm khuẩn clostridium botulinum typ B, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có văn bản hướng dẫn các sở NN-PTNT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Đà Nẵng , Bắc Ninh khẩn trương phối hợp với sở Y tế và các cơ quan chức năng địa phương thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn; điều tra, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm.