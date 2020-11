Bộ trưởng TN-MT trả lời đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khắp: 'Rừng còn quý hơn trời'

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ở bãi gỗ củi khổng lồ trên dòng sông Tranh, sông Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Do trời trở lạnh, một gia đình ở Quảng Nam đóng kín cửa phòng đốt than sưởi ấm đã bị ngộ độc khí than khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.