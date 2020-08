Bộ Y tế thông báo 4 bệnh viện an toàn thấp và chưa an toàn chống dịch

Sáng nay, 28.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong số 688 ca mắc do lây nhiễm trong nước, có 548 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng , tính từ ngày 25.7.

Có 69.485 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe

Tổng hợp Covid-19 ngày 27.8: Chiến đấu giành sự sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo, trong số 1.036 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam, 637 ca đã được điều trị khỏi. 127 ca đã có xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần trong số các bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị.

Cả nước đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 tử vong. Đa số ca tử vong có bệnh mãn tính giai đoạn cuối như suy thận mãn, chạy thận nhân tạo nhiều năm, suy tim, ung thư, đái tháo đường

PGS - TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, cho biết Bộ Y tế đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19. Trong tuần qua, đoàn đã kiểm tra một số bệnh viện tại Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh.

Kết quả cho thấy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh vừa đạt mức an toàn. 3 đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Thận Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội xếp loại an toàn thấp; Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh xếp loại chưa an toàn.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 28.8: Không có ca mắc mới, 12 bệnh nhân tiên lượng nặng

Hà Nội có 3 bệnh viện chưa an toàn

Đáng lưu ý, Bệnh viện Thận Hà Nội hiện đang lọc máu điều trị các bệnh nhân suy thận mãn. Đây là các trường hợp được Bộ Y tế cảnh báo có nguy cơ diễn biến nặng nếu nhiễm virus SARS-CoV-2

“Chúng tôi đã có công văn khẩn, yêu cầu ban giám đốc các bệnh viện nêu trên tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác phòng, chống dịch; kiểm điểm một số bộ phận như: bộ phận tổ chức sàng lọc, phân luồng chưa khoa học, chưa đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo; còn buông lỏng công tác sàng lọc vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

“Các bệnh viện trên cần phê bình trưởng khoa khám bệnh và trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn ; giao ban giám đốc xem xét tạm đình chỉ công tác trưởng khoa tại các đơn vị chưa đạt yêu cầu, để khắc phục, bảo đảm chất lượng các hoạt động phòng chống dịch. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy, các sở y tế, các bệnh viện còn chủ quan’’, ông Khuê cho biết.

Ông Khuê cũng yêu cầu, các bệnh viện trên cần phê bình công tác điều dưỡng, chăm sóc toàn diện tại khoa hồi sức tích cực; khoảng cách giữa các giường bệnh không bảo đảm, việc sắp xếp người bệnh nam và nữ không hợp lý.

Lãnh đạo Tiểu ban Điều trị đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng hoạt động nhận bệnh nhân mới của Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc để khắc phục toàn diện các nội dung chưa đạt theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch , do Bộ Y tế ban hành.

Trước đó, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra 46/80 bệnh viện, trong đó có 34 bệnh viện xếp loại an toàn, 9 bệnh viện an toàn ở mức thấp. 3 bệnh viện không không bảo đảm an toàn phòng chống dịch đã phải tạm dừng hoạt động.