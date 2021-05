Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Gần 150 học viên của khóa 113 năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học, kết quả đạt từ loại khá trở lên.

Theo thượng tá Hà Văn Tiến, Chính ủy Trường Quân sự TP.HCM, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh TP.HCM tổ chức có 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM, với khoảng 2.000 học viên.

Các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh trong tình hình mới trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới, hải đảo…

Tại lễ bế giảng, thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM , Ủy viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh TP.HCM đánh giá cao công tác tổ chức, kết quả mà lớp học đã đạt được.

Theo thiếu tướng Lê Ngọc Hải, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, chủ trương này đã được cụ thể hóa thành luật Giáo dục quốc phòng và an ninh mà Quốc hội ban hành ngày 19.6.2013. Công tác bồi dưỡng nhằm quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh giúp đội ngũ cán bộ các cấp nâng cao nhận thức về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay