Bóp cổ vợ cũ đến chết vì ghen tuông, lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Lâm và chị N. là vợ chồng, có một con chung. Đến ngày 13.11.2019, Lâm và chị N. ly hôn, tuy nhiên hai người vẫn tiếp tục chung sống tại nhà ở H.Bình Chánh, TP.HCM.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24.12.2019 sau khi chở con đi học, chị N. trở về nhà lấy quần áo cho con để tối đi chơi. Nghi ngờ chị N. đi với người khác nên Lâm đã can ngăn không cho chị N. đi. Tiếp đến, Lâm đến sau lưng chị N. rồi kẹp cổ, vật chị N. ngã đập đầu xuống nền nhà, bóp cổ chị N. đến chết.

Sau đó, Lâm đi mua hai chai thuốc diệt cỏ về nhà uống rồi dùng số Zalo của chị N. nhắn tin cho một tài khoản tên L.T để tìm hiểu mối quan hệ của người này với chị N.

Sau đó, Lâm viết 7 trang giấy, nói lý do sát hại vợ cũ do ghen tuông, gửi gắm con nhỏ cho mẹ vợ. Khi thấy thuốc diệt cỏ không có tác dụng, Lâm lấy dây điện quấn hai ngón tay rồi cắm điện nhưng không được. Lâm tiếp tục lấy dây điện treo cổ nhưng bị ngã xuống sàn nhà nằm bất động.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, bạn của Lâm đến nhà thì phát hiện Lâm nằm dưới sàn nhà, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Lâm khai nhận lý do giết chị N. là do ghen tuông khi chị N. không chịu sống cùng Lâm. Dù hai người đã ly hôn nhưng vẫn sống chung là do Lâm năn nỉ chị N. để hàn gắn, nếu còn tình cảm sẽ quay lại. Lâm giết chị N. để chị không đi được với người khác rồi sẽ tự tử chết theo