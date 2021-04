Bùng phát “dịch đua xe”: Lỗ hổng của trấn áp nạn đua xe

Hàng trăm vụ nhưng… xử lý hình sự 1 vụ

Tình trạng dùng xe máy, ô tô chặn phương tiện trên quốc lộ 1 (QL1), đường cao tốc để đua xe vừa xảy ra ở Tiền Giang, TP.HCM cho thấy các đối tượng tham gia đua xe rất manh động và xem thường pháp luật.

Quảng bá clip đua xe trên mạng để bán phụ tùng, xe độ Trong nhóm “quái xế” đua xe trên đường cao tốc nói trên, Đ.T.D và H.P là hai “idol” trong giới “quái xế”. Trên tài khoản của Đ.T.D thường xuyên đăng những hình ảnh về cuộc “bão đêm” với những “xe cọp” và hàng trăm thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ tham gia. H.P cũng có trang Facebook cá nhân có đông “quái xế” theo dõi. Để tránh việc lộ điểm chơi, bị công an mật phục vây bắt, H.P cũng như các “đài mẹ” chỉ đăng hình ảnh sau cuộc đua xe lên trang cá nhân, nhưng không ghi rõ địa chỉ. Cả H.P và Đ.T.D đều “nổi tiếng” trong giới này vì độ chịu chơi và đều sở hữu những “xe cọp”. Hai “quái xế” này còn có nhiếp ảnh riêng đi theo để chụp ảnh về đêm bão nhằm PR bản thân với tần suất đăng tải thường xuyên. Khi tiếng tăm càng nổi, những “đài mẹ” này sẽ dễ dàng bán “xe độ”, phụ tùng độ chế xe máy. Nhóm đua xe so kè tốc độ, nhấc đầu xe, đánh võng, lạng lách... diễn ra công khai nơi công cộng, gây nguy hiểm cho tính mạng người đi đường, khiến hàng trăm phương tiện vận chuyển hàng hóa chậm trễ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp... Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định thì chỉ lập biên bản xử phạt hành chính, nên chưa đủ sức răn đe, Nhóm đua xe so kè tốc độ, nhấc đầu xe, đánh võng, lạng lách... diễn ra công khai nơi công cộng, gây nguy hiểm cho tính mạng người đi đường, khiến hàng trăm phương tiện vận chuyển hàng hóa chậm trễ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp... Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định thì chỉ lập biên bản xử phạt hành chính, nên chưa đủ sức răn đe, giáo dục

Điển hình nhất là vụ hàng trăm “ quái xế ” rú ga, nẹt pô so kè, bốc đầu xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.Thủ Đức) rạng sáng 19.3 vừa qua. Cục CSGT (C08) Bộ Công an và Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Đ.T.D (22 tuổi, quê H.Xuân Lộc, Đồng Nai), H.P (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) và N.H.T.D (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) là người lôi kéo, xúi giục nhóm thanh thiếu niên khác tụ tập, đua xe trái phép trên cao tốc.

Sau đó, CSGT mời 3 người này lên lập biên bản xử lý hành chính; vừa ra khỏi phòng làm việc thì Đ.T.D và H.P chụp ảnh tươi cười trong khuôn viên trụ sở công an đưa lên mạng xã hội

Tương tự, theo Phòng CGST đường bộ - đường sắt (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang, lực lượng cảnh sát đã nhiều lần phối hợp với công an các huyện, thị, thành tổ chức chặn bắt, xử lý hàng trăm vụ tổ chức cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường lớn, nhưng duy nhất vụ “quái xế” tông gây thương tích thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, Đội kiểm soát giao thông 3 (PC08) vừa qua là xử lý hình sự.

Trong khi đó, tính chất của nhóm “quái xế” ngày càng manh động. Cụ thể, trong vụ án thiếu tá Hồ, khi tổ công tác của thiếu tá Hồ ra tín hiệu dừng xe thì “quái xế” Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, H.Châu Thành, Tiền Giang) tông xe thẳng vào khiến thiếu tá Hồ gãy chân phải, gãy xương hàm, xuất huyết não, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, tỷ lệ thương tích 42%.

Theo trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tuần tra (PC08), Công an tỉnh Tiền Giang, sở dĩ không xử lý các đối tượng này hành vi đua xe trái phép bởi vì việc đua xe của họ không nhằm mục đích cá cược, mà chỉ “lấy số” giữa các tay lái và các thợ chuyên độ xe.

“Các đối tượng này tham gia vào các nhóm cổ vũ đua xe, lạng lách… chỉ để chứng tỏ bản thân và vô tình trở thành công cụ quảng cáo sản phẩm cho các đối tượng chuyên “độ” có thể kiếm thêm khách hàng, bán phụ tùng độ chế”, trung tá Tuấn nhận định và cho biết CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các thợ chuyên sửa xe “độ”.

Hình ảnh nhóm của H.P đăng trên trang cá nhân khoe chiến tích đi “bão đêm” Ảnh: Chụp từ màn hình

Xử lý chưa nghiêm và đồng bộ ?

Theo một lãnh đạo PC08, Công an TP.HCM, nhóm “quái xế” ngày càng hoạt động tinh vi, khép kín nên cũng gây không ít khó khăn. Các thanh thiếu niên tạo các “nhóm kín” trên mạng xã hội để hẹn giờ, địa điểm tụ tập. Thời gian, địa điểm, các nhóm này thường xuyên thay đổi, phân chia người để cảnh giới lực lượng chức năng. Các nhóm đua xe lợi dụng những điểm xa trụ sở các đơn vị chức năng, tiếp giáp địa bàn để “quậy”.

Để đối phó với thủ đoạn khá tinh vi, có tổ chức của “nhóm kín” này, vị này cho hay: “Công an TP.HCM sẽ tăng cường phối hợp chính quyền địa phương rà soát các tiệm sửa xe nhắc nhở và cam kết không thực hiện “độ xe”; CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự phối hợp hóa trang mật phục phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe độ,… có biểu hiện tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối…”.

Trước thực trạng này, phải chăng lực lượng công an “bó tay”? “Nói là khó xử lý triệt để các nhóm tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng… nhưng không có nghĩa là không xử lý mạnh tay để trấn áp tội phạm này được. Có điều là một mình lực lượng CSGT thì không có đủ thẩm quyền để xử lý đến nơi đến chốn. Trong khi các lực lượng cần phối hợp để xử lý hình sự như cơ quan công an điều tra, viện kiểm sát, tòa án thì có vẻ hơi “lạnh nhạt”, dè dặt trước các vụ án trong lĩnh vực này. Đó là nguyên nhân sâu xa của vấn đề”, một lãnh đạo PC08, Công an tỉnh Tiền Giang, chia sẻ.

Sau khi làm việc xong, Đ.T.D và H.P (từ phải sang) đăng hình ảnh tươi cười trong khuôn viên trụ sở công an Ảnh: Facebook T.D

Về vấn nạn đua xe, đại diện C08 Bộ Công an cho biết phải xử lý nghiêm bằng cách truy cứu trách nhiệm hình sự các thanh thiếu niên tụ tập đua xe xem thường pháp luật, xem thường tính mạng người đi đường mới đủ sức răn đe, giáo dục. Cục CSGT đang phối hợp với công an một số tỉnh, thành giáp ranh với TP.HCM tổ chức phối hợp điều nghiên điều tra, xác định người cầm đầu các nhóm đua để đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời.

(còn tiếp)