Cả băng 'quái xế' ngông cuồng đại náo quốc lộ ở Cần Thơ

Lúc 0 giờ 10 phút cùng ngày, từ tin báo của người dân, Phòng CSGT đường bộ Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an Q.Thốt Nốt tổ chức nhanh phương án ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên QL91, đoạn thuộc P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt.

Khi lực lượng đến hiện trường thì nhóm đối tượng đang tụ tập la hét, nẹt pô cổ vũ , thậm chí ra đường chặn các xe đang lưu thông để làm đường đua.

Khi phát hiện có công an, nhóm đối tượng bỏ chạy nhiều hướng, có người quăng xe bên đường rồi chạy trốn vào các lùm cây. Tuy nhiên, do đã có phương án trước nên lực lượng công an đã tổ chức vây bắt hầu hết nhóm trên.