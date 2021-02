Cà Mau: Chậm trễ tham mưu dự án điện gió, nhiều đơn vị bị kiểm điểm

Ngày 4.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo nhiều đơn vị trong tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức cá nhân chậm trễ trong việc tham mưu, thực hiện trình tự thủ tục có liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1 A, 1B, 1C và 1D.

Đề nghị kiểm điểm nhiều tổ chức, cá nhân chậm trễ trong tham mưu

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau thành lập Tổ kiểm tra quy trình nội bộ thủ tục hành chính đối với Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D (gọi tắt là Tổ kiểm tra). Sau đó, Tổ kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc.

Từ báo cáo của Tổ kiểm tra, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), Chủ tịch UBND H.Trần, H.U Minh, H.Cái Nước, H.Đầm Dơi tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ công việc tham mưu, thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1 A, 1B, 1C và 1D .

Ngoài ra, UBND tỉnh Cà Mau vừa đề nghị một số Sở, ngành và địa phương xử lý những hạn chế, khó khăn trong thực hiện quy trình, thủ tục liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D.

Trễ 19 ngày thực hiện thủ tục dự án

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, ngày 30.11.2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Dự án cụm nhà máy điện gió Cà Mau, giai đoạn 1 gồm 4 nhà máy: Nhà máy điện gió Cà Mau 1 A, IB, 1C và 1D vào Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020.

Ngày 27.12.2018, Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A có văn bản đề nghị UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Đến ngày 5.3.1019, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D. Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư là 26 ngày làm việc, thời gian thực tế hoàn thành là 45 ngày làm việc.

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, một số cơ quan, đơn vị có liên quan như: Sở Công thương, Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có sự tích cực, chủ động trong việc thực hiện, phối hợp giải quyết các nội dung, thủ tục liên quan đến Cụm Dự án Nhà máy điện gió Cà Mau

Tuy nhiên, đã gần 2 năm (22 tháng), kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đến nay (14.1.2021 - thời điểm báo cáo của Tổ công tác) dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện.

Trong đó, chậm trễ trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục này là 26 ngày làm việc, tuy nhiên thời gian thực tế hoàn thành là 45 ngày làm việc (chậm so quy định 19 ngày làm việc). Cụ thể, từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ dự án đến thời điểm báo cáo thẩm định do Sở KH-ĐT thực hiện là 27 ngày làm việc (trễ so quy định 9 ngày); từ thời điểm Sở KH-ĐT có báo cáo thẩm định đến thời điểm UBND quyết định chủ trương đầu tư là 17 ngày làm việc (trễ so quy định 12 ngày)...