Cà Mau: Chỉ đạo thu hồi một loại thuốc giả

Tối 10.1, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này có văn bản gửi Văn phòng UBND các huyện và Phòng y tế TP.Cà Mau đề nghị thu hồi thuốc giả.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ sở kinh doanh , sử dụng thuốc không kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên nhãn ghi: viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719, HD: 12.2022, nhà sản xuất Laboratorires Ephac Co., Ltd (Cambodge). Lý do thu hồi vì đây là thuốc giả.

Cụ thể, mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh An Giang lấy tại nhà thuốc P.N (Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang). Mẫu thuốc không có thông tin về số giấy đăng ký lưu hành thuốc, nước sản xuất, cơ sở nhập khẩu và không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng.

Ngoài ra, Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế An Giang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc của nhà thuốc P.N để xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về mẫu thuốc viên nén Sabumol 2mg nêu trên. Đồng thời, báo cáo Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang điều tra, căn cứ mức độ vi phạm của nhà thuốc P.N. tiến hành xử lý theo quy định.