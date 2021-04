Cà Mau: Khởi tố người phụ nữ 'lấy' tài sản của tình địch khi đi đánh ghen

Ngày 14.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an TP.Cà Mau vừa có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám (50 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau) để điều tra hành vi "cướp tài sản" trong lúc đi đánh ghen.

Theo điều tra ban đầu, nghi ngờ bà N.H.C (48 tuổi) là nhân tình của chồng mình, bà Tám rủ theo một phụ nữ đi đánh ghen cùng.

Khoảng 17 giờ ngày 13.3, bà Nguyễn Thị Tám cùng phụ nữ đến gặp bà C. đang ở miếu bà Chúa Xứ (khóm 5, P.6, TP.Cà Mau). Tại đây, người phụ nữ đi cùng đã ôm bà C. lại cho bà Tám lột nhẫn vàng (hơn 6 phân), lấy luôn chiếc điện thoại trong túi áo bà C., đánh tình định rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay chiều tối ngày này, bà C. đến Công an P. 6, TP. Cà Mau trình báo và vụ việc đã được Công an TP.Cà Mau tiếp nhận.