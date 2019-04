Cà Mau: Mua bán, vận chuyển ma túy lây lan về vùng nông thôn

Ngày 24.4, Bộ trưởng Bộ LĐ - TB - XH Đào Ngọc Dung làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội; công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa phương này vào .

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau thông tin, đối với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, tuy chưa có vụ việc lớn nhưng từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Tính riêng trong năm 2018, tội phạm về ma túy và vi phạm về ma túy tăng mạnh. Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh phát hiện 686 vụ, với hơn 1.575 người vi phạm. So với năm 2017, tăng tới 381 vụ; số người vi phạm tăng hơn 1.000, tức hơn 220%.

Trong công tác phòng chống ma túy, toàn tỉnh Cà Mau hiện quản lý hơn 1.000 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, tăng 35% so với năm 2017. Về tội phạm ma túy, khởi tố 90 vụ với 111 bị can, so với năm 2017 tăng 36%.

Riêng trong quý 1/2019, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, thành phố tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện 151 vụ, 470 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...

Đại tá Đỗ Chí Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh giá, tội phạm và vi phạm về ma túy diễn biến phức tạp; hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp gia tăng và có chiều hướng lây lan về vùng nông thôn. Trong đó, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các nhà nghỉ, quán bar, karaoke gia tăng, khó kiểm soát. Điển hình là mới đây, công an thành phố Cà Mau đã liên tiếp kiểm tra quán bar và karaoke Gossip và phát hiện gần 200 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: “Cơ sở cai nghiện cần phân loại quản lý người nghiện ngay từ khâu tiếp nhận; người cai nghiện tự nguyện và người cai nghiện bắt buộc phải được tách riêng nhằm tránh tình trạng kích động trốn trại. Ngoài ra, cần xử nghiêm những người cầm đầu trong các vụ học viên trốn trại cũng như tăng cường công tác tuyên truyền tạo tính răn đe đối với những người này".

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, UBND tỉnh Cà Mau và các ngành địa phương cần phối hợp tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, các ngành trong công tác phòng, chống đuối nước và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Khi có sự việc xảy ra thì phải thực hiện theo phương châm “3 nhất” là “nhanh nhất, kịp thời nhất và nghiêm minh nhất”.