Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Sơn La là công nhân trở về từ Bắc Giang

Sáng 18.5, Cảnh sát 113 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao 2 thanh thiếu niên cùng dao phóng lợn cho Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để tiếp tục truy xét các nghi can tham gia vụ chém nhau.