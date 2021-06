Các địa phương nỗ lực dập dịch

Ngày 19.6, Công ty TNHH Pousung VN (KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom) đã phải cho 18.000 công nhân tạm nghỉ việc do có 1 nữ công nhân là F1. Người này nhà ở TP.Long Khánh, có chồng dương tính với Covid-19. Trước đó, vào tối 18.6, Đồng Nai phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19, gồm 1 thợ hồ ở TP.Long Khánh (có vợ làm công nhân tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam) và 1 công nhân ngụ H.Vĩnh Cửu.

Tỉnh Đồng Nai quyết định phong tỏa 21 ngày đối với 3 khu vực thuộc 3 phường: Bảo Vinh, Xuân Thanh và Suối Tre (TP.Long Khánh) để phòng chống Covid-19.

Do dịch Covid-19 tái bùng phát, Đà Nẵng cấm phục vụ ăn uống tại chỗ, tạm dừng hoạt động tắm biển kể từ 12 giờ ngày 20.6 cho đến khi có thông báo mới

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương ngày 19.6 ghi nhận thêm 19 ca dương tính với Covid-19, chủ yếu là chuỗi lây nhiễm trong công nhân, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở địa phương này lên 74 ca.

Trong số 19 ca, có 17 ca đã được cách ly tập trung trước đó xuất phát từ ổ dịch P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên), chuỗi lây nhiễm là công nhân Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, Công ty TNHH Hosue Wares và Công ty TNHH Puku (KCN Đồng An, P.Bình Hòa, TP.Thuận An), Công ty gốm sứ Hiền Hòa Anh (P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên)…

Đối với ổ dịch tại P.Tân Phước Khánh, ngành y tế Bình Dương nhận định hiện đang có tốc độ lây lan rất nhanh với số ca nhiễm đến nay là 55 ca. Hiện hàng chục công ty, xí nghiệp, bệnh viện, khu nhà trọ trên địa bàn Bình Dương phải đóng cửa, ngừng hoạt động để phòng chống dịch.

Trong khi đó, hiện TP.Thuận An đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn bộ P.Bình Chuẩn và KP.1B (P.An Phú).

Ngày 19.6, Nghệ An xuất hiện thêm 6 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca là F1 của những ca bệnh đã công bố, riêng 1 ca ở P.Trường Thi (TP.Vinh) được phát hiện nhiễm bệnh khi đến khám sàng lọc tại bệnh viện và chưa rõ nguồn lây. Như vậy, sau 5 ngày phát dịch, Nghệ An đã có 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó tại TP.Vinh 16 ca. Từ ngày 19.6, Nghệ An phải giãn cách xã hội TP.Vinh theo Chỉ thị 16. Diễn biến dịch vẫn đang rất phức tạp khi có 3 chùm dịch bị mất dấu F0, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn rất cao.