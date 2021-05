Các tỉnh miền Tây siết chặt công tác kiểm soát dịch Covid-19

Để tránh nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan và bùng phát tại An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải An Giang ra thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, vận tải công cộng, xe khách đi tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch , taxi đi qua địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM kể từ 0 giờ ngày 30.5 cho đến khi có thông báo mới