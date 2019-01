Cách chức trưởng công an phường không phối hợp xử lý tội phạm

tin liên quan Xử lý trưởng công an phường không phối hợp xử lý tội phạm Trước đó, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã yêu cầu Công an Q.Thanh Khê kiểm điểm, xử lý nghiêm, báo cáo Công an TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng cũng đã họp, ra quyết định xử lý kỷ luật như trên do trung tá Hòa không phối hợp với lực lượng 911 để xử lý tội phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, đêm 31.12.2018, khi lực lượng 911 đưa nghi phạm đến Công an P.Vĩnh Trung, trung tá Hòa đã mặc quần đùi và không phối hợp để tiếp nhận.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên , Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho rằng TP.Đà Nẵng đặt nhiều tâm huyết đối với lực lượng 911, cán bộ chiến sĩ phải “vật lộn” với tội phạm, khi thành lập đã quán triệt kế hoạch đến tất cả địa phương.

“Qua vụ việc này, phải lập lại kỷ cương hành chính, không có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tôi cho rằng Trưởng công an phường đã chống mệnh lệnh của Ban giám đốc Công an TP, cần phải bị xử lý”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói. Bên cạnh xử lý trung tá Hòa, Công an TP.Đà Nẵng còn yêu cầu các đơn vị địa phương rút bài học kinh nghiệm.

Từ khi ra quân hồi cuối năm 2018 đến nay, lực lượng 911 TP.Đà Nẵng đã kiểm tra 470 lượt người/phương tiện, phát hiện 309 lượt vi phạm; trong đó, có 9 nghi phạm cho vay nặng lãi , 19 đối tượng tàng trữ ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, 5 con nghiện…

Sắp đến, lực lượng sẽ tiếp nhận thông tin liên quan an ninh trật tự qua số điện thoại: 0236.3555911. Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ tăng quân số cho lực lượng 911, mở rộng tuần tra vào ban ngày.