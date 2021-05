Cán bộ cùng doanh nghiệp kê khống mộ giả chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 27.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can , bắt tạm giam 4 người trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, P.Hương Sơ, TP.Huế. Các bị can gồm Nguyễn Quyền (57 tuổi, chủ doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, P.An Tây, TP.Huế), Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi, con trai Quyền), Nguyễn Quốc Hùng (24 tuổi, con trai Quyền) và Nguyễn Văn Quý (43 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), tất cả trú tại TP.Huế.