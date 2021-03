Cán bộ thuế tiếp tay mua bán hóa đơn khống

Trong đó, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Chi cục Thuế tại An Giang gồm Trần Thanh Việt (42 tuổi, Đội trưởng Đội kiểm tra thuế), Trần Cao Sang (51 tuổi, cán bộ) cùng thuộc Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú và Dương Hoàng Chiến (45 tuổi, Đội phó Đội kiểm tra thuế Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán hóa đơn trái phép , nhằm thu lợi bất chính.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Việt, Chiến và Sang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hưởng lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang cho biết thêm đến nay liên quan chuyên án này, Công an tỉnh đã khởi tố 7 bị can, trong đó thực hiện tạm giam: Phạm Thế Hải (57 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (36 tuổi, đều cư trú P.Long Thạnh, TX.Tân Châu) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú: Chu Quốc Vui (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu), Nguyễn Văn Bình

(53 tuổi, kế toán Công ty Vạn Trường Thiệu), Nguyễn Thanh Sang (42 tuổi, kế toán Công ty Shipment), Phạm Ngọc Châu (48 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Ngọc Châu) và Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, kế toán Công ty Ngọc Ngọc Châu), cùng đóng trên địa bàn TX.Tân Châu do đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế.